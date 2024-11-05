MASTERCHEF LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ | Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam Lebeniye Çorbası yapılıyor. En lezzetli Lebeniye Çorbası nasıl yapılır ve Lebeniye Çorbası malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef Lebeniye Çorbası tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

LEBENİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

Köfte için:

200 gram kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

Tuz, karabiber

Çorba için:

1 çay bardağı pirinç veya 1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

6 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Köfteyi Hazırlayın:

İnce bulguru bir kaba alın ve üzerine çok az sıcak su ekleyerek şişmesini bekleyin.

Şişen bulgura kıyma, tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun.

Karışımdan küçük misket köfteler yapın ve bir tabağa dizin. Köfteleri hafif unlayarak bekletin.

Çorbayı Hazırlayın:

Pirinç ve nohutu önceden haşlayın. (Eğer nohutları önceden haşlamadıysanız, bir gece önceden suda bekletip pişirmeniz gerekir.)

Büyük bir tencereye 6 su bardağı su veya et suyunu ekleyin. Kaynamaya bırakın.

Terbiyeyi Hazırlayın:

Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Yoğurt kesilmesin diye terbiyeye kaynamakta olan çorba suyundan birkaç kepçe ekleyerek alıştırma yapın.

Terbiyeyi tencereye yavaş yavaş dökerek sürekli karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca hazırladığınız köfteleri ekleyin ve yaklaşık 10 dakika pişirin. Köfteler pişince haşlanmış nohutları da ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve bir taşım daha kaynatın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin, kuru naneyi ve pul biberi ekleyin. Baharatların aroması