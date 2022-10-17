Masterchef lahmacunu en iyi kim yaptı, kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 17 Ekim Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu?
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Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler lahmacun yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi lahmacun yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 17 Ekim Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye'de 17 Ekim Pazartesi bugün ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 1. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 6 kişi seçilecek ve 2 kişi final turuna kalacak. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 17 Ekim Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Masterchef 5. haftanın kaptanı kim olacak?
17 EKİM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?
Kaptanlık seçme oyununda jüriler lahmacun yapılmasını istedi. En iyi lahmacun yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.
17 EKİM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
17 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, lahmacun yapılmasını istedi. En iyi 2 tabak seçiliyor.
Seçilen en iyi 2 tabak:
- - Büşra
- - Fatmanur
En iyi isimler birazdan açıklanacak.
6 tabak arasından en iyi 2 kişi :
- Düelloya çıkan 1. kişi : Büşra
- Düelloya çıkan 2. kişi : Fatma Nur
Mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkacak isimler Büşra ve Fatmanur oldu. İki isimden birisi bu haftanın Mavi kaptanı olacak.
MAVİ TAKIM KAPTANI : Henüz belli olmadı
KIRMIZI TAKIM KAPTANI : Henüz belli olmadı
Mavi takım kaptanı bugünkü bölümün sonunda belli olacak.