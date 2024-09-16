MasterChef Lahmacun tarifi! En güzel Lahmacun tarifi! Lahmacun tarifi nasıl yapılır? Lahmacun için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Lahmacun aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Lahmacun tarifi nasıl yapılır? Lahmacun nedir? Lahmacun nasıl yapılır, Lahmacun yapılırken nelere dikkat edilir

LAHMACUN KAÇ KALORİ?

205 gramlık 1 adet lahmacun 327 kaloridir.

73 gramlık ev yapımı fındık lahmacun 135 kaloridir.

LAHMACUN HAMURU

Lahmacun, Türk fast foodu arasında en çok tercih edilen yiyeceklerden biridir. Evde yeme alışkanlığını daha iyi hale getirmek için evde yapabileceğiniz bir lahmacun tarifi için lahmacun hamuru hazırlamak çok kolay.

LAHMACUN HAMURU NASIL HAZIRLANIR?

Lahmacun hamuru için gerekli malzemeler

6 su bardağı un

2.5 su bardağı ılık su

½ çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

LAHMACUN TARİFİ EVDE LAHMACUN İÇİ NASIL HAZIRLANIR?

Kıymalı harcın malzemeleri

350 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

2 adet domates rendesi

5-6 sap ince kıyılmış maydanoz

2 adet ince doğranmış sivri biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

LAHMACUN HAMURU NASIL YAPILIR?

İlk olarak lahmacunun iç harcını hazırlayalım.

Geniş bir tencereye sıvı yağı alalım, üzerine ince kıyılmış soğanı ekleyelim.

Soğanlar pembeleşince, kabuğu soyulmuş ve ince ince doğranmış domatesi üzerine ekleyelim.

Yeşil biberi ve ince kıyılmış sarımsağı da tencereye alalım.

Kıymayı da harcın üstüne ekleyelim ve kapağını kapatıp pişmeye bırakalım.

Pişen iş harcı soğumaya bırakalım.

Lahmacun hamuru için mayayı aktifleştirelim.

Ilık su, maya ve şekeri bir kapta karıştıralım ve mayalanması için bırakalım sıcak bir yerde bırakalım.

Geniş bir kaba elenmiş unu, sıvı yağı ve tuzu alalım.

Hamuru iyice yoğuralım ve dinlenmeye bırakalım.

Dinlenmiş hamuru bezelere bölelim.

Böldüğümüz parçaları oklava yardımıyla açalım ve kenarlarını katlayalım. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kullanacağımız tepsiyi yağlı kağıt ile kaplayalım ve üzerine mısır unu serpelim.

Üzerine hamuru alalım ve üzerine iç harcını sürelim.

Hamurun kenarlarını yağlayalım ve 180 derece fırında kenarları ve altı kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun

Türkiye'de lahmacun

Türkiye'nin doğu illerinde yaygın olan lahmacun, 1960'lardan sonra tüm ülkeye yayılmıştır. Malzemeler yöreye göre ya da mevsime göre değişiklikler gösterebilmektedir. Mesela: biber salçası, fıstık, yeşil biber gibi malzemeler eklenebilir. Lahmacun Şanlıurfa'da soğanlı, Gaziantep'te sarımsaklı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ise hem sarımsak hem de soğanlı olarak yapılmaktadır. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da lahmacun ile beraber közlenmiş patlıcan da sıkça tüketilmektedir.

Tarsus Fındık Lahmacunu

Tarsus Fındık Lahmacunu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Urfa (Şanlıurfa) Lahmacunu (Kıymalı Ekmeği)

Lahmacunun içerisine koyulan malzemelerden Şanlıurfa Biberi (İsot), frenksuyu yani domates salçası damlarda kurutulur, her evin eşrafınca üretilirdir. Günümüzde Urfa Lahmacunu ev dışında da yapılan, lokantalarda tüketilen geleneksel bir yemektir. 1960'lardan sonra Urfa Lahmacunu'nun ünü Güneydoğu Anadolu Bölgesinden tüm Türkiye'ye yayılmıştır. Sarımsak kullanılan Antep Lahmacunu'ndan en temel farkı içeriğinde soğan kullanılmasıdır. Urfa Lahmacunu'nu diğer lahmacunlardan ayıran en önemli özelliği üretiminde kullanılan etin Şanlıurfa'da meralarda doğal ortamda yetiştirilen İvesi ırkı koyunun kuzusundan temin edilen et olmasıdır. Urfa (Şanlıurfa) Lahmacunu (Kıymalı Ekmeği)Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Sakarya Kabaklı Lahmacun (Kabakmacun)

Sakarya ilinde kabak ile yapılan lahmacun çeşididir.