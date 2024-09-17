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MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kuzu Kapama hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kuzu Kapama hazırladı. Peki, Kuzu Kapama tarifi nedir? Kuzu Kapama nasıl yapılır? Kuzu Kapama nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kuzu Kapama aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama nedir? Kuzu Kapama nasıl yapılır, Kuzu Kapama yapılırken nelere dikkat edilir

GEREKLİ MAZLEMELER

1 adet kesme şeker, 1 demet ince kıyılmış dereotu, 6-7 adet tane karabiber, 2 adet kıvırcık, 1 demet doğranmış yeşil soğan, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı sıcak su, yeterince tuz, 1 kilo kuzu kol veya budu,

TERBİYELİ KUZU KAPAMA NASIL YAPILIR?

Terbiyeli kuzu kapama yapımına etleri yıkayarak başlayın. Etleri güzelce yıkayıp bir kenara alın. Soğanları jülyen doğrayın. Soğan ve sıvıyağı tencereye koyup kısık ateşte biraz pişirip üzerine karabiberi ve eti ekleyin. Et suyunu çekince istenilen yumuşaklıkta değilse üzerine biraz sıcak su ekleyin. Biraz daha pişirip sonra soğanı ve elle kopararak kıvırcığı ekleyin. Yeşilliklerin rengi hafif sönene kadar hafif karıştırarak pişirin. En son dereotunu da ilave edip altını kapatın. Sonra sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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