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MasterChef küt böreği tarifi! En güzel küt böreği tarifi! Küt böreği tarifi nasıl yapılır? Küt böreği için malzemeler!

MasterChef küt böreği tarifi! En güzel küt böreği tarifi! Küt böreği tarifi nasıl yapılır? Küt böreği için malzemeler!
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Küt böreği tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel küt böreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında küt böreği hazırladı. Peki, küt böreği tarifi nedir? Küt böreği nasıl yapılır? Küt böreği nedir?

Börek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif küt böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, küt böreği tarifi nasıl yapılır? Küt böreği nedir? Küt böreği nasıl yapılır, küt böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

SADE KÜT BÖREĞİ TARİFİ

1 kg böreklik un

7 su bardağı

650 gr su (3 su bardağı)

20 gr tuz (Bir silme çorba kaşığı)

250 gr tereyağı ve 50 gr sıvı yağ (Oda sıcaklığına getirilip birlikte çırpılmış)

YAPILIŞI

Böreklik un, su ve tuzu bir karıştırıcıyla veya elle yoğurun.

Hamuru on beş dakika dinlendirin.

Hamurları küt (beze) yaparak altı yağlanmış bir tepsiye dizerek yaklaşık 45 dakika tekrar dinlendirin. Sonra bu kütleri elinizle bastırarak açın.

Ortalarına hazırladığınız yağdan koyup diğer kütü, yağ koyduğunuz kütün üzerine koyun ve yanlarını parmaklarınızla bastırarak tüm kütleri bu şekil hazırlayın. Tekrar bir saat dinlendirin.

Dinlenen hamurlarınızı bir mermer veya masanın üzerinde yağlayıp elinizle serperek açın. Bu aşamada açılan hamurlar incecik olmalı.

Açılan serpme yufkalarını tepsi ebadında katlayarak tepsiye kat kat dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Pişen böreği başka bir tepsiye alt üst çevirip dilediğiniz ebatlarda kesin.

Üzerine tarçınlı pudra şekeri veya sade pudra şekeri dökerek yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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