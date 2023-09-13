MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!

Masterchef 13 Eylül yarışmasında şefler tarafından Künefe tatlısının yapılması istendi. Peki, Masterchef Künefe nasıl yapılır? Künefe tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Künefe tatlı tarifi! Künefe nasıl yapılır? Künefe tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Künefe tarifi oldu. Peki en güzel Künefe tatlı tarifi nasıldır? Künefe tatlısı nasıl yapılır? Künefe için gerekli malzemeler nelerdir?

KÜNEFE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler;

250 g tel kadayıf,

125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz),

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı.

Şerbeti için;

1 su bardağı şeker,

1 su bardağı su,

Birkaç damla limon suyu.

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Yapılışı;

Şerbet için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın,

Şeker eriyene kadar karıştırın,

Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 15 dk. kadar kaynatın,

Ateşten alıp soğuyana kadar dinlendirin,

Kadayıfı küçük küçük kıyın,

Tereyağını eritin,

Yarısını 15 cm'lik yuvarlak künefe tabağına (döküm ya da yapışmaz özellikli bir tava da olabilir) alıp bastırarak yayın,

Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın,

Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin,

Kalan kadayıfı da peynirin üzerine eşit şekilde yayın ve bastırarak sıkıştırın,

Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın,

Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin,

Düz bir kapak/tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin,

Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin,

Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.