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MasterChef kroppkakor tarifi! En güzel kroppkakor tarifi! Kroppkakor tarifi nasıl yapılır? Kroppkakor için malzemeler!

MasterChef kroppkakor tarifi! En güzel kroppkakor tarifi! Kroppkakor tarifi nasıl yapılır? Kroppkakor için malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel kroppkakor hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında kroppkakor hazırladı. Peki, kroppkakor tarifi nedir? Kroppkakor nasıl yapılır? Kroppkakor nedir?

İsveç mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif kroppkakor aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, kroppkakor tarifi nasıl yapılır? kroppkakor nedir? Kroppkakor nasıl yapılır, kroppkakor yapılırken nelere dikkat edilir

GEREKLİ MALZEMELER
Kroppkakor için

8 Patates (büyük)

200 gr Un

2 yumurta sarısı

Tatmak için tuz

Doldurma için

250 gr Pastırma (veya füme pastırma)

1 Soğan

1 çay kaşığı Yenibahar (Jamaika biberi)

Sızma zeytinyağını tatmak

Sunum:

70 gr Tereyağı

Kızılcık reçeli

Ekşi krema

YAPILIŞI

İlk önce dolguyu hazırlayın.

Soğanı biraz sızma zeytinyağı ile hafif ateşte pişirin. Yumuşak olunca iri kıyılmış pastırmayı ekleyin ve yumuşamasını bekleyin. bir çay kaşığı yenibahar ekleyin ve dikkatlice karıştırın.

Fazla sıvıyı boşaltın ve dolguyu emici bir kağıt üzerinde kurutun. Çok kuru olmalı.

Patatesleri yıkadıktan sonra kabuğuyla yumuşayana kadar haşlayın. Kabuğu çıkarmadan hemen patates eziciden geçirin ve pürenin doğrudan ahşap kesme tahtası üzerine düşmesini sağlayın. Karışımı hafifçe açın ve soğumaya bırakın.

Unun yarısını ekleyip yoğurmaya başlayın, yumurta sarılarını ekleyip kalan unu da ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hepsini istemeyebilirsiniz bile, bu patateslere bağlıdır.

Bir top oluşturun ve kroppkakoru yapmaya başlayın.

Hamurdan yaklaşık 20 gr kadar küçük bir parça alın ve elinizle hafifçe düzleştirin. Ortasına iki yemek kaşığı pastırma koyun ve kenarlarını iyice kapatarak küçük bir küre oluşturacak şekilde kapatın. Kapatma kısmı aşağıya doğru gider ve iyi bir şekilde kapatılmıştır. Mükemmel bir küre oluşturmak için kroppkakor'u yavaşça döndürün.

Tüm malzemeler bitene kadar bu şekilde devam edin.

Kroppkakor'u bol tuzlu suda yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

Bunları doğrudan servis tabaklarına boşaltın ve ekşi krema ve kızılcık reçeli eşliğinde servis yapın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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