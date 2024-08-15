MasterChef Kremalı Midye tarifi! En güzel Kremalı Midye tarifi! Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nerenin yemeğidir?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kremalı Midye hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kremalı Midye hazırladı. Peki, Kremalı Midye tarifi nedir? Kremalı Midye nasıl yapılır? Kremalı Midye nedir?
Ada mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kremalı Midye aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nedir? Kremalı Midye nasıl yapılır, Kremalı Midye yapılırken nelere dikkat edilir
KREMALI MİDYE MALZEMELERİ
500 gram temizlenmiş midye, 2 yemek kaşığı tereyağı veya bitkisel yağ, 2 diş ezilmiş veya doğranmış sarımsak, 1 su bardağı süt veya bitkisel süt (örneğin badem sütü), 1/4 su bardağı krema veya laktozsuz krema (isteğe bağlı), Tuz ve karabiber, Taze dereotu veya maydanoz (garnitür için)
KREMALI MİDYE NASIL YAPILIR?
- İlk olarak midyeleri iyice yıkayın ve temizleyin.
- Midyelerin kabuklarını açık olan tarafı yukarıda olacak şekilde ayarlayın.Geniş bir tavada tereyağını veya bitkisel yağı eritin. Sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun. Sarımsaklar kokusu yayana kadar yaklaşık 1 dakika kadar pişirin.
- Sütü ekleyin ve karıştırın. Sosu kısık ateşte birkaç dakika ısınana kadar pişirin. Tuz ve karabiberle sosu tatlandırın. Temizlediğiniz midyeleri tencerenin içine ekleyin ve kapakla kapatın. Midyeler açılıp etleri beyazlaşana kadar yaklaşık 5-7 dakika pişirin.
- Krema ekleyin (isteğe bağlı) ve sosu karıştırın. Servis yapmadan önce üzerine taze dereotu veya maydanoz serpin (isteğe bağlı). Sıcak servis yapın ve ekmek veya makarna ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!