MasterChef Kremalı Midye tarifi! En güzel Kremalı Midye tarifi! Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nerenin yemeğidir?

Ada mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kremalı Midye aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nedir? Kremalı Midye nasıl yapılır, Kremalı Midye yapılırken nelere dikkat edilir

KREMALI MİDYE MALZEMELERİ

500 gram temizlenmiş midye, 2 yemek kaşığı tereyağı veya bitkisel yağ, 2 diş ezilmiş veya doğranmış sarımsak, 1 su bardağı süt veya bitkisel süt (örneğin badem sütü), 1/4 su bardağı krema veya laktozsuz krema (isteğe bağlı), Tuz ve karabiber, Taze dereotu veya maydanoz (garnitür için)

KREMALI MİDYE NASIL YAPILIR?