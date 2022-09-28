Masterchef'te dün Fatma Nur oyun içerisinde Atike'ye kopya verdiği için bir süre ceza almıştı. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef kopya vermek yasak mı? Masterchef 2022 oyun içinde kopya vermek, yardımlaşmak yasak mı, cezası ne? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef kopya vermek yasak mı? Masterchef 2022 oyun içinde kopya vermek, yardımlaşmak yasak mı, cezası ne?

MASTERCHEF KOPYA VERMEK YASAK MI, CEZASI NEDİR?

Masterchef'te dün 27 Eylül Salı 2022 tarihinde Fatma Nur oyun içerisinde Atike'ye kopya vermişti. Fatma Nur bir peçeteye yemek tarifini yazıp Atike'ye göndermişti. Bunun ardından Mehmet Şef durumu öğrendi ve Fatmanur ve Tayfun'a 3 dakika tezgah başında olmama cezası vermişti.

Masterchef'te oyun içerisinde yardımlaşmak yasak değil fakat bir yemek tarifini takım arkadaşına göndermek yasaktır. Az da olsa oyun içerisinde bunun cezası bulunmaktadır.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.