Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterhcef programında 27 Eylül akşamı talihsiz bir olay yaşanmasının ardından izleyiciler Masterchef kopya çekmek yasak mı? sorusunu arattı. Takım oyunu esnasında yaşanan kopya olayı sonrası Masterchef kopya çekmek yasak mı? Masterhcef kopya çekince diskalifiye mi ediliyor? Masterchef kuralları ne? Soruları araştırıldı. Masterchef kopya çekmek yasak mı? Masterhcef kopya çekince diskalifiye mi ediliyor? Masterchef kuralları ne?

Masterchef kopya çekmek yasak mı? sorusu dün akşam oynanan takım oyunu sonrası arama motorlarında aratıldı. Haberler.com aracılığıyla merak edilenlere yanıt hazırlıyoruz. 27 Eylül akşamı Masterchef programında takım oyunu esnası yaşanan kopya olayı gerilim dolu anlar yaşattı. Peki, Masterchef kopya çekmek yasak mı? Masterhcef kopya çekince diskalifiye mi ediliyor? Masterchef kuralları ne?

MASTERCHEF KOPYA ÇEKMEK YASAK MI?

27 Eylül akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında mavi ve kırmızı takım arasında takım oyunu oynandı. Oyun esnasında Mehmet Şef, yarışmacıların yaptığı yemekleri incelerken mavi takım yarışmacısı Atike'de bir kağıt olduğunu fark etti. "Bana bakın hepiniz" diyerek mavi takım yarışmacılarına seslenen Mehmet Şef, "Bu kimin yazısı" diye sordu. Yarışmacılar tedirginlik yaşarken Fatma Nur'un adı verildi. Mehmet Şef'in o notun buraya nasıl geldiğini sorması üzerine Fatma Nur "Ben götürdüm şefim" dedi. Çağatay ise notu Tayfun'un kendisine verdiğini, kendisinin Tolga'ya, Tolga'nın da Atike'ye ulaştırdığını söyledi. Peçete yazılı notları gösteren Mehmet Şef Çağatay'a "Bunun üzerinde ne yazılı olduğunu biliyor muydun?" diyerek yarışmacılara ceza verdi. Yalçınkaya, Tayfun'un peçete üzerinde yazılanları bildiğini söylemesi üzerine Çağatay ve Tayfun'a 3'er dakika oyundan çıkma cezası verdi.

Atike ise kendisine gönderilen peçeteye bakmadan direkt cebine koyduğunu söyleyerek "Ben bilmiyordum. 'Peçeteyi al' dedi. Ben de aldım. Kaldı ki yukarıda konuşuldu yemeğin nasıl yapılacağını biliyordum. Peçeteyi peçete diye aldım" dedi.

Daha önce de birkaç kez uyardığı Fatma Nur'un hata yapmasına sinirlenen Mehmet Yalçınkaya, "Sen yine boş durmuyorsun yani Sana mı kaldı? Niye verdin!" diyerek tepki gösterdi. Peçeteyi uzattığı için Tayfun'a da sinirlenen ünlü şef, "Sen de ortağı mısın?" diye çıkıştı.

Yaptığı patlıcan kebabının tadına baktırmak için şeflerin karşısına çıkan Fatma Nur, kıymanın pişmediğini görünce yıkıldı. Kopya olayından ve çıkardığı tabaktan memnun olmadığını söyleyen Fatma Nur, "Şefim vallahi çok utanıyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi aralarında dokunulmazlığı almak için singapur noodle yaptı. Dokulmazlığı kazanan Çağatay, 1. eleme adayı olarak Fatma Nur'un adını verdi. Masterchef Türkiye'de eleme potasına giren 2. isim ise takım oylaması ve Çağatay'ın oyu ile Kaan oldu.