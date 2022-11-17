Masterchef konukları kimler? 17 Kasım Masterchef'e konuk olan eski yarışmacılar kimler? 17 Kasım jürileri ve puanları!
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Masterchef'te bugün 17 Kasım haftanın ikinci dokunulmazlığı oynanacak. Dokunulmazlık oyunundaki tabakları tatmak için eski yarışmacılar programa konuk olacak. Programa konuk olacak isimler merak edildi. Peki, Masterchef konukları kimler? 17 Kasım Masterchef'e konuk olan eski yarışmacılar kimler? İşte detaylar...
Masterchef'in bugünkü konukları kimlerdir merak ediliyor. Bugün 4 isim yemekleri tatmak ve puanlamak için programa katılacak. Peki, 17 Kasım 2022 Perşembe Masterchef'e konuk olan eski yarışmacılar kimler?
17 KASIM MASTERCHEF BUGÜNKÜ KONUKLARI KİMLERDİR?
Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Programa eski yarışmacılardan 4 isim konuk olacak.
Masterchef bugünkü konuklar şöyle:
- - Esra Tokelli / 2020 yılı Masterchef yarışmacısı
- - Kerem Giritlioğlu / 2018 yılı Masterchef yarışmacısı
- - Dilara Başaran / 2021 yılı Masterchef yarışmacısı
- - Mustafa Aydın / 2019 yılı Masterchef yarışmacısı