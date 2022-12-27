Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmaya şef konuk olacak. Peki, Masterchef konuk şef kimdir? 27 Aralık 2022 Masterchef konuğu Ebru Baybara Demir kimdir? Ebru Baybara Demir'in restoranı nerede, başarıları neler?

MASTERCHEF 27 ARALIK KONUK ŞEF KİMDİR?

Bugün 27 Aralık Salı 2022 tarihinde Masterchef'e Şef Ebru Baybara Demir konuk olacaktır.

EBRU BAYBARA DEMİR KİMDİR?

1976 yılında Mardinli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Edirne'de dünyaya geldi, çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. 1998'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm Rehberlik Bölümü'nden mezun oldu ve turizme yöneldi. 1997-1999 yılları arasında İstanbul Rehberler Odası ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Sekreterliği görevini yürüttü.1999 yılında 3 yıldızlı bir oteli ve küçük bir lokantası dışında turizm işletmesi olmayan Mardin'e yerleşti.

Birçok dinden ve kültürden insanın bir arada yaşadığı bu kentte, Mezopotamya'nın ortak yaşam değeri olan mutfak kültürünü araç olarak kullanıp, insanların istihdam edilmesine katkı sağlamak hedefiyle Ebru Baybara Demir ve beraberindeki 21 kadın, tarihi bir Süryani konağını özgün değerlerine uygun olarak restore edip, bir restoran haline getirdiler. Böylece Mardin'in ilk turistik işletmesi ve aynı zamanda bölgenin ilk ve tek şef restoranı olma özelliği taşıyan "Cercis Murat Konağı" hayat bulmuş oldu.

Her akşam misafirlerine geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilmiş ürünler, geleneksel reçeteler, özgün sunumlarla servis yapan Cercis Murat Konağı; Ebru Baybara Demir ve cesaretle üreten bölge insanlarıyla birlikte geleceğe dair hedeflerin birleşme noktası haline geldi.

Ebru Baybara Demir, yerel yönetimler ve bakanlıkların yanı sıra çeşitli uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör girişimcilerinin de desteğini alarak, Mardin ve çevresinde halkın doğrudan ekonomik dönüşüme katkı sağladığı pek çok alanda projeler hayata geçirdi. Projelerini anlatmak ve geleneksel yemek sunumlarını yapmak üzere, yetiştirdiği öğrencileriyle birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından, Avrupa ve Amerika'dan davetler alan, gerçek ürün ve gerçek hayatların peşinde koşan bir sosyal girişimci ve şef olan Ebru Baybara Demir, evli ve üç çocuk annesidir.

EBRU BAYBARA DEMİR'İN BAŞARILARI NELERDİR?

2018 – Yves Rocher Vakfı'nın düzenlediği Toprağın Kadınları yarışmasında Türkiye'de ödülün sahibi oldu.

2018 – Tarım ve Orman Başkanlığı tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde "Kırsalda Kadın İstihdamına Katkı Sağlama Alanında" ödüle layık görüldü.

2018 – Basque Culinary World Prize'da, "Topraktan Tabağa Projesi" ile 30 farklı ülkeden 140 aday arasından ikinci kez en iyi 10 şef arasına giren tek Türk şef oldu.

2017 – dünyanın en prestijli mutfak yarışması olan Basque Culinary World Prize 2017'de, 'Harran Gastronomi Okulu Projesi' ile 30 farklı ülkeden 110 aday arasından en iyi 10 şef arasına giren ilk Türk şef oldu.

2017 – Fransız Okulu Saint Pulcherie öğrencileri tarafından yapılan bir araştırmadan sonra, Suriyeli mülteci kadınlara istihdam projelerinden dolayı "Başarı Ağacı" ödülüne layık görüldü.

2017 – Çaba Derneği tarafından verilen "Türkiye'nin Geleceğe İz Bırakan Kadını" ödülünü kazandı.

2012 – Mardin'in başarı öyküsü Japon TV kanalı NHK tarafından belgesel olarak çekildi ve Japonya'da yayınlandı.

2011 – Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ve KAGİDER tarafından verilen "Türkiye'nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimciler Ödülü"nü kazandı.

2007 – Cercis Murat Konağı ile Kent State Üniversitesi'nin düzenlediği "Dünyanın Kadın Liderleri ve Sürdürülebilir Projeler" de en iyi üç proje arasına girdi.

2007 – Milliyet gazetesi ve Ernst&Young tarafından verilen "Türkiye'nin Sosyal Girişimcisi Ödülü"nü kazandı.

2001 – Dünya Gazetesi tarafından verilen "Türkiye'nin Başarılı Kadını Ödülü"nü kazandı.