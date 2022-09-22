Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef'te boy gösteren isimlerden biri olan Masterchef Sergen'in hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Köfteci Sergen dükkanı neden kapandı? MasterChef Sergen battı mı? İşte detaylar...

Her bölümü ilgiyle izlenen MasterChef yarışmacılarından Sergen Özen'in hayatı merak konusu oldu. Köfteci dükkanı olan Sergen Özen, ilerideki büyük hedeflerinden birisini Miami'ye Tekirdağ Köftecisi açmak ve bu köfteci dükkanı zinciri oluşturmak olduğunu belirtmişti. Sergen Özen'in köfteci dükkanı kapandığı haberleri gündemde yer aldı. Peki, MasterChef Köfteci Sergen dükkanı neden kapandı? MasterChef Sergen battı mı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KÖFTECİ SERGEN DÜKKANI NEDEN KAPANDI?

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sergen Özen, Tekirdağ'da 3 ay önce açtığı köfteci dükkanını ortaklarıyla yaşadığı sorun nedeniyle mekanını kapatmak zorunda kaldı.