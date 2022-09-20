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Masterchef köfte çeşitleri neler? 20 Eylül Masterchef'te köfte çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne?

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Masterchef köfte çeşitleri neler? 20 Eylül Masterchef'te köfte çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne?

Masterchef'te bugün köfte çeşitleri ile yarışmacılar düelloya çıkacak. Birbirinden çeşitli 9 köfteyle yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef köfte çeşitleri neler? 20 Eylül Masterchef'te köfte çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün köfte çeşitlerinden yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi köfte çeşitlerinin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 20 EYLÜL KÖFTE ÇEŞİTLERİ NELER?

- İnegöl köfte

- Tekirdağ köfte

- Şiş köfte

- Kadımbudu köfte

- Islama köfte

- Sivas köfte

- Abdigör köfte

- Akçaabat köfte

- Pideli köfte

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

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