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MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler?

MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler?
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MasterChef Koç yumurtası nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 14 Kasım günü, dokunulmazlık oyununda en iyi Koç yumurtası yapan yarışmacı bu dokunulmazlığın sahibi oluyor. Koç yumurtası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Koç yumurtası tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Koç yumurtası tatlısı nasıl yapılır?

Koç yumurtası tarifi ve koç yumurtası yemeği nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Koç yumurtası yapan dokunulmazlığın sahibi oluyor. Koç yumurtası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

KOÇ YUMURTASI MALZEMELERİ NELER?

  • 2 adet koç yumurtası (alternatif olarak tavuk yumurtası da kullanılabilir)
  • 200 gram koç eti (isteğe göre kuzu eti de kullanılabilir)
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet domates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kararbiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 çay bardağı su veya et suyu
  • İsteğe bağlı: Yeşil biber, maydanoz veya kekik

KOÇ YUMURTASI NASIL YAPILIR?

Koç etini küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencereye koyarak biraz sıvı yağda kavurun. Soğanı ve sarımsağı doğrayıp etin üzerine ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Domatesi doğrayın ve karışıma ekleyin. Domatesler yumuşadığında, pul biber, kararbiber ve tuzu ekleyin. Yarım çay bardağı suyu veya et suyunu ekleyin, karıştırın ve kısık ateşte et iyice yumuşayana kadar pişirin.

Son olarak yumurtaları kırarak etin üzerine yerleştirin. Yumurtaların beyazları pişene kadar, ancak sarıları akışkan kalacak şekilde pişirmeye devam edin. Dilerseniz, üzerine maydanoz veya kekik serpiştirerek sıcak servis yapabilirsiniz.

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