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MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! En güzel kıymalı kol böreği tarifi! Kıymalı kol böreği tarifi nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği için malzemeler!

MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! En güzel kıymalı kol böreği tarifi! Kıymalı kol böreği tarifi nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği için malzemeler!
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Kıymalı kol böreği tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel kıymalı kol böreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında kıymalı kol böreği hazırladı. Peki, kıymalı kol böreği tarifi nedir? Kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği nedir?

Börek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif kıymalı kol böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, kıymalı kol böreği tarifi nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği nedir? Kıymalı kol böreği nasıl yapılır, kıymalı kol böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

KOL BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR

1,5 kg un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet yumurta

İç Malzeme

300 g kıyma

1 çay bardağı sıvı yağ

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı kırmızıbiber

Yarım kilo soğan

Tuz

Kol Böreği Nasıl Yapılır

İçinin hazırlanması: 1 çay bardağı sıvı yağ ile kıyılmış soğan kavrulur. Daha sonra kıyma ilave edilerek baharat ve maydanozla birlikte karıştırılır. Hamurun Yapılışı: Un, bir tatlı kaşığı tuz, bir adet yumurta, bir yemek kaşığı sıvı yağ ile yumuşak bir hamur yapılır. Bir beze sarılıp 10 dakika dinlendirilir. İnce açılan yufkalar kenarına harç döşenip yuvarlanır tepsiye bükülür. Üzerine yumurta sürülerek, fırına verilip kızarıncaya kadar pişirilir.

Kaynak: Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ankara Yemekleri (2012)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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