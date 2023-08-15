Masterchef hergün yayınlanarak reyting sıralamalarında üst sıralara çıkıyor. Yarışmacıların hünerleri kadar hayat hikayeleri de gündem oluyor. Seyirciler yarışmacıları araştırıyor. Peki, Masterchef Kıvanç ve Barış kardeş mi? Masterchef Kıvanç Barış nereli, kimdir? İşte detaylar…

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert oldu

Somer Şef'in önünün açık olduğunu düşündüğü ifade ettiği Masterchef Kıvanç, yaptığı tabaklar ile takdir topluyor. Peki, Masterchef Kıvanç ve Barış kardeş mi? Masterchef Kıvanç Barış nereli, kimdir? İşte detaylar…

MASTERCHEF KIVANÇ VE BARIŞ KARDEŞ Mİ?

Masterchef yarışmacılarından Kıvanç Karadeniz Denizli doğumludur. Kıvanç Karadeniz lise eğitimini burada aldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı. 32 yaşındaki Kıvanç Karadeniz, İstanbul'da yaşıyor ve 7 yıldır sektörün içinde. Yarışmadan önce Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefliği yapan Kıvanç Karadeniz, Masterchef'in ardından sosyal mecralarda yemek tariflerini takipçileriyle paylaşıyor. Masterchef 2022'de hazırladığı tabaklar ile adından söz ettiren Kıvanç, büyük finalde Metin Yavuz ile karşı karşıya geldi. Kıvanç, Masterchef 2022 sezonunu, 2. olarak tamamladı.

Masterchef Barış Demir biyografisini şöyle anlatmıştı: "23 yaşındayım, Bodrum'dan katılıyorum yarışmaya. Mesleğe çok küçük yaşlarda başladım, aile mesleğinden ötürü. En sonunda MasterChef'e gelmeye karar verdim. Torba'da bir otelde çalışıyorum."

Bu bilgilerden yola çıkarak Masterchef Kıvanç Karadeniz ve Barış Demir hakkında kardeş olduklarını iddia etmek mümkün görünmüyor.