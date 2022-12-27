Masterchef 2. ceket için yarışmacılar bugün birbirinden güzel yemekler yaptı. İlk turda Kıvanç yaptığı hatadan dolayı maalesef şeflerden sıfır puan aldı. Peki, Masterchef Kıvanç neden 0 puan aldı, hata mı yaptı? Masterchef Kıvanç ilk turda neden sıfır puan aldı? İşte detaylar...

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Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar 2. ceketi giymek için yarıştılar. Peki, Masterchef Kıvanç neden 0 puan aldı, hata mı yaptı? Masterchef Kıvanç ilk turda neden sıfır puan aldı? Kıvanç ne yaptı? Kıvanç niye 0 puanda? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF 27 ARALIK KIVANÇ NEDEN 0 PUAN ALDI?

Kıvanç kasnaktan dolayı hata yaptı ve ilk turda 0 puan aldı.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Ancak aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söylüyor. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtiyor.