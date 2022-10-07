TV8 'de yayınlanan MasterChef programında Kıvanç Karadeniz adlı yarışmacı dikkat çekti. Sevilen programın yarışmacıları da merak ediliyor. Kıvanç Karadeniz MasterChef yarışmasının kadrosunda yer alıyor. Peki, Masterchef Kıvanç kimdir? Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, nereli? Kıvanç Karadeniz hayatı ve biyografisi nedir?

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Masterchef 2022 ana kadroda yer alan isim olan Kıvanç Karadeniz'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Masterchef Kıvanç kimdir? Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, nereli? Kıvanç Karadeniz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Ancak aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söylüyor. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtiyor.