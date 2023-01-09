Masterchef'te bugün ilk yarı final oyunu oynandı. Metin, Ayaz ve Kıvanç üçlüsünden en yüksek puanı alan isim Kıvanç oldu ve finale çıktı. Peki, Masterchef Kıvanç finalde mi? Masterchef Kıvanç kaç puanla finale çıktı? Masterchef Kıvanç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale sayılı günler kala finalist olan isimler merak edildi. Peki, Masterchef Kıvanç finalde mi? Masterchef Kıvanç kaç puanla finale çıktı? Masterchef Kıvanç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF KIVANÇ FİNALE Mİ ÇIKTI? KIVANÇ KAÇ PUAN ALDI?

Masterchef'te Kıvanç 8 Ocak Pazar günü oynanan yarı final oyununda 71 puan alarak en yüksek puanı aldı ve ilk finalist olan isim oldu. Kıvanç büyük finalde yer alacak.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Ancak aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söylüyor. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtiyor.