Masterchef Kırmızı takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 20 Aralık Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 20 Aralık bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda güzel yemekler yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 20 Aralık Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

Masterchef 1. eleme adayı kim oldu? 20 Aralık bu haftanın 1. eleme adayı kim, hangi takımda?

20 Aralık Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 20 ARALIK SALI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Böylelikle Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

20 ARALIK KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar birbirinden güzel yemekler yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Ayaz

- Görkem

- Burak Kaya

En iyi 3. tabak : Burak Kaya

En iyi 2. tabak : Görkem

En iyi tabak : Ayaz

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : AYAZ

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oluyor. Haftanın 1. eleme adayı Burak Kaya oluyor.