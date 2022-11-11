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Masterchef Kırmızı takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 11 Kasım Cuma Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

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Masterchef Kırmızı takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 11 Kasım Cuma Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda birbirinden çeşitli ürünlerle yemekler yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 11 Kasım Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

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11 Kasım Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Kasım Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

Mavi Takım Kadrosu:

- Fatmanur

- Burak Kaya

- Metin

- Tolga

- Görkem

- Gamze

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Ayaz

- Büşra

- Yağız

- Kıvanç

- Barış

- Burak R.

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım 22-13 kazanmıştı. Böylelikle Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar farklı ürünlerle yemekler yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Kıvanç

- Büşra

- Ayaz

Masterchef Kırmızı takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 11 Kasım Cuma Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

En iyi 3. tabak : Kıvanç

En iyi 2. tabak : Büşra

En iyi tabak : Ayaz

Masterchef Kırmızı takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 11 Kasım Cuma Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : AYAZ

Ayaz bugünkü dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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