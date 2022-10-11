Masterchef Kırmızı takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 11 Ekim Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda 3 çeşit yemek yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 11 Ekim Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 11 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

11 Ekim Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Ekim Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 11 EKİM SALI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım 4-3 kazandı. Böylelikle Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

11 EKİM KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar 3 çeşit yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Gamze

- Büşra

- Görkem

En iyi 3. tabak : Görkem

En iyi 2. tabak : Büşra

En iyi tabak : Gamze

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : GAMZE

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oluyor. Gamze 1. eleme adayı olarak Görkem'in ismini söyledi.