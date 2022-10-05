Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 5 Ekim Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Gulaş Çorbası yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 5 Ekim Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 5 Ekim Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

5 Ekim Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Ekim Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 5 EKİM ÇARŞAMBA TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Böylelikle Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

5 EKİM MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Gulaş çorbası yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Büşra

- Kıvanç

- Görkem

En iyi 3. tabak : Gamze

En iyi 2. tabak : Kıvanç

En iyi tabak : Görkem

MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : GÖRKEM

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu. Görkem, haftanın 3. eleme adayı olarak Gamze'nin ismini söyledi.