Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 20 Eylül Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Gündem Haberleri

Masterchef kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 20 Eylül Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 20 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Tuzda Balık yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 20 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

Ortakları yüzünden 3 ay önce açtığı restoranı kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, yaşadıklarını anlattıOrtakları yüzünden 3 ay önce açtığı restoranı kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, yaşadıklarını anlattı MasterChef'te tansiyon yükseldi! Fatma Nur, şeflerin önünde tartıştığı Barış'a gözdağı verdiMasterChef'te tansiyon yükseldi! Fatma Nur, şeflerin önünde tartıştığı Barış'a gözdağı verdi Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 20 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 20 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

20 Eylül Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 20 EYLÜL SALI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım 7-2 kazandı. Böylelikle kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

Masterchef kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 20 Eylül Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

20 EYLÜL KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Tuzda Balık yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Ayaz

- Atike

- Tolga

Masterchef kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 20 Eylül Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

En iyi 3. tabak : Atike

En iyi 2. tabak : Ayaz

En iyi tabak : Tolga

Masterchef kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 20 Eylül Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZ OLAN İSİM : TOLGA

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim TOLGA oluyor. Tolga birazdan haftanın 1. eleme adayını söyleyecek.

Haftanın 1. eleme adayı Fatma Nur oluyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title