Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 6 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu?
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MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 6 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda perde pilavı yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 6 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...
6 Eylül Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
Dokunulmazlığı 5-2 Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.
Dilan
Yağız
Melih
Serpilay
Metin
Büşra
Burak Kaya
Burak
Vural
Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Bugün perde pilavı yapılması istendi. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.
En iyi 4 isim:
- Yağız
- Serpilay
- Dilan
- Melih
4. olan yarışmacı : Dilan
- 3. olan yarışmacı : Yağız
- 2. olan yarışmacı : Melih
- 1. olan yarışmacı : Serpilay
KAZANAN İSİM : SERPİLAY
Dokunulmazlığı kazanan isim Serpilay oluyor. Serpilay haftanın ilk eleme adayı olarak Vural'ın ismini söylüyor.