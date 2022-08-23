Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Ağustos Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 23 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in imza tabağı yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Ağustos Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

23 Ağustos Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ağustos Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 23 AĞUSTOS SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda İç Anadolu Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü İç Anadolu Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

- Bamya Çorbası

- Ankara Tava

- Batırık

- Horozlu Keşkek

- Elma Dolması

- Nevzine tatlısı

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

- Serpilay

- Melih

- Büşra

- Kıvanç

- Dilan

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

23 AĞUSTOS SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Mehmet Şef'in imza tabağı olan Yıldız yemeğini yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 2 isim:

- Fatmanur

- Ayaz

2. olan yarışmacı : Fatmanur

1. olan yarışmacı : Ayaz

KAZANAN İSİM : AYAZ

Dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oldu. Ayaz birazdan haftanın 1. eleme adayını belirleyecek. Ayaz ilk eleme adayı olarak Fatmanur'un ismini söyledi.