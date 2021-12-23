Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 22 Aralık Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

22 Aralık Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma sona erdi. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Aralık Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dün unlu mamüller yapıldı. Kırmızı takım kazanan taraf olmuştu. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı Dilara kazandı ve en çok oyu Mert aldığı için Mert 1. eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF 22 ARALIK DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Oylamada skor aşağıdaki gibi oldu. Toplamda 45 oy verilecek. Kazanan takım dokunulmaz olmuş olacak.

- Bağ Salatası Çorbası kazanan takım : 8-1 Kırmızı takım kazandı

- Biber Frigya Dolması kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.

- Taratorlu Tekir Tava kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.

- Şiş Köfte ve Piyaz kazanan takım : 5-4 Mavi takım kazandı.

- Şilofta kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.

GENEL SKOR : 24-21 Mavi takım kazandı

Reklamdan sonra sonuç açıklanacak.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

MASTERCHEF HAFTANIN 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Bundan dolayı kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynadı. Sonuçlar ve kazanan yarışmacı şöyle:

3. olan yarışmacı : Burcu

Burcu 2. olan yarışmacı : Hasan

Hasan 1. olan yarışmacı : Sergen

Dokunulmazlığı Sergen kazandı. Birazdan oylama yapılacak. En çok oyu alan haftanın 2. eleme aday olacak.

Yapılan oylama sonucunda Hasan haftanın 2. eleme adayı oldu.

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