Masterchef Kırmızı takımda 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Ekim Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda sıfır atık ile bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 21 Ekim Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

21 Ekim Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Ekim Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 21 EKİM DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Manisa Akhisar dış oyununu Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

21 EKİM CUMA KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar sıfır atık ile yemek yapacaklar. Birazdan tadım yapılacak. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isimler:

- Metin

- Barış

- Kıvanç

3. olan isim : Barış

2. olan isim : Metin

Birinci isim : Kıvanç

KAZANAN İSİM : KIVANÇ

Dokunulmazlığı kazanan isim Kıvanç oldu.