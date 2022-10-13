Masterchef Kırmızı takımda 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Ekim Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 13 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda balık ile bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 13 Ekim Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

Masterchef eleme potasında kimler var? 13 Ekim Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

13 Ekim Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Ekim Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 13 EKİM DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Ankara Etimesgut dış oyununu Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

13 EKİM PERŞEMBE KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar balık ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isimler:

- Büşra

- Burak Kaya

- Burak R.

3. olan isim : Burak R.

2. olan isim : Büşra

Birinci isim : Burak Kaya

KAZANAN İSİM : BURAK KAYA

Dokunulmazlığı kazanan isim Burak Kaya oldu. Birazdan haftanın 5. ve 6. eleme adayları belli olacak.