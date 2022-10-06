Masterchef Kırmızı takımda 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Ekim Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 6 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda sıfır atık ile bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 6 Ekim Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

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6 Ekim Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Ekim Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 6 EKİM DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü İstanbul Havalimanı dış oyununu Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

6 EKİM PERŞEMBE KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar sıfır atık ürünleri ile yaratıcı bir yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isimler:

- Burak R.

- Kıvanç

- Görkem

KAZANAN İSİM : GÖRKEM

Dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu. Görkem haftanın 5. eleme adayı olarak Burak R. 'nin ismini verdi.