Masterchef Kırmızı takımda 2. dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Ağustos Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 24 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda incir ve dondurma ile bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 24 Ağustos Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

24 Ağustos Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Ağustos Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Fransız CafeMutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Fransız CafeMutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

- Soğan Çorbası

- Nicoise Salatası

- Ciğer Terrine

- Dağ Mantarlı Quiche

- Croque Madame

- Beef Bourguinon

- Ekler

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

- Serpilay

- Melih

- Büşra

- Kıvanç

- Dilan

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar incir ve dondurma ile tatlı yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isim:

- Serpilay

Dokunulmazlıkta sadece 1 kişinin yemeği beğenildi. Serpilay dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

KAZANAN İSİM : SERPİLAY

Dokunulmazlığı kazanan isim Serpilay oldu. Serpilay eleme adayı olarak Büşra'nın ismini verdi.