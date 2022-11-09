Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 8 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 8 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef kim potaya gitti? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef kim potaya gitti? 8 Kasım Masterchef kim eleme adayı oldu? Masterchef potadaki isimler!

8 Kasım Masterchef kim eleme adayı oldu? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 8Kasım akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef kim potaya gitti? 8 Kasım Masterchef kim eleme adayı oldu? Masterchef potadaki isimler!

MASTERCHEF KİM POTAYA GİTTİ?

Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Burak Revanbahş'ı seçti. Diğer eleme adayı ise Barış oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı ise Kıvanç oldu.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

8 Kasım Salı akşamı yayınlanan Masterchef programında akşamın kazanan takımı Mavi takım oldu.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.