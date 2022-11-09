Masterchef kim potaya gitti? 8 Kasım Masterchef kim eleme adayı oldu? Masterchef potadaki isimler!
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 8 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 8 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef kim potaya gitti? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef kim potaya gitti? 8 Kasım Masterchef kim eleme adayı oldu? Masterchef potadaki isimler!
8 Kasım Masterchef kim eleme adayı oldu? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 8Kasım akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef kim potaya gitti? 8 Kasım Masterchef kim eleme adayı oldu? Masterchef potadaki isimler!
Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Burak Revanbahş'ı seçti. Diğer eleme adayı ise Barış oldu.
Takım oyununu kaybeden Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı ise Kıvanç oldu.
8 Kasım Salı akşamı yayınlanan Masterchef programında akşamın kazanan takımı Mavi takım oldu.
MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.