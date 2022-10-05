TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef kim potaya girdi? MasterChef eleme potasına kim girdi? 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef kırmızı ve mavi takım kadrosu! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün yayınlanan bölümde kimin potaya girdiği merak ediliyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, eleme adaylarının kimler olduğunu araştırıyor. Peki, MasterChef kim potaya girdi? MasterChef eleme potasına kim girdi? 5 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 4 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda sokak lezzetleri çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 5-4 kazandı.

MASTERCHEF KİM POTAYA GİRDİ?

Dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Çağatay 1. eleme adayı için Metin'in ismini söyledi.

1. eleme adayı : Metin

2. eleme adayı : Tolga

Haftanın 1. eleme adayı Metin olurken 2. eleme adayı ise Tolga oldu.