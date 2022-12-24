MasterChef yarışmasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim potaya girdi? 23 Aralık MasterChef 3. eleme adayı kim? MasterChef eleme adayları kimler? İşte detaylar...

Masterchef eleme adayları kim? MasterChef bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim potaya girdi? 23 Aralık MasterChef 3. eleme adayı kim? MasterChef eleme adayları kimler? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef eleme adaylarının kimler olduğu araştırılıyor. MasterChef'te bu haftanın eleme adayları gösterdikleri performans nedeniyle ilk eleme adayı kırmızı takımdan Burak Kaya olurken, ikinci eleme adayı da Tolga olmuştu.

MASTERCHEF KİM POTAYA GİRDİ?

MasterChef ödül oyununun ardından dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Pithivier yemeğini yaptılar. Gecenin eleme adayı Metin oldu.