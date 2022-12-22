MasterChef yarışmasında geçtiğimiz akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim potada? MasterChef son bölüm potaya kim girdi? MasterChef eleme adayları kim? İşte detaylar...

Masterchef kim potada? MasterChef bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ikinci eleme adayı kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KİM POTADA?

Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirilen ikinci takım dokunulmazlığının tadım aşamasını Sıfırıncı Gün oyuncuları gerçekleştirdi. MasterChef'te potaya giden ve eleme adayı olan isim ise Tolga oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Gösterdikleri performans nedeniyle ilk eleme adayı kırmızı takımdan Burak Kaya olurken, ikinci eleme adayı da Tolga oldu, bireysel dokunulmazlığı Metin kazandı.