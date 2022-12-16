MasterChef bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Peki, Masterchef kim potada? Masterchef Potaya kimler gitti 16 Aralık Cuma! MasterChef eleme adayı kim oldu, MasterChef potaya kim gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme adayları her hafta belli olmaya devam ediyor. Masterchef'te bu hafta eleme gecesinin ardından potaya giden isim belli oldu. Bu nedenle özellikle programı kaçıran kişiler başta olmak üzere birçok kişi MasterChef potaya kim gitti? Sorusunu araştırıyor. Peki, Masterchef kim potada? Masterchef Potaya kimler gitti 16 Aralık Cuma! MasterChef eleme adayı kim oldu, MasterChef potaya kim gitti?

MASTERCHEF KİM POTADA?

MasterChef bireysel dokunulmazlık yarışında, dün gece Tolga ve Ayaz arasında mücadele verildi. Haftanın ilk eleme adayı Görkem olduğu için bireysel dokunulmazlık oynamadı. Bireysel dokunulmazlığı Ayaz'ın kazanması sebebi ile Tolga direkt eleme adayı seçildi.

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünün nerede çekildiği merak konusu oldu. MasterChef bugünkü dış oyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekildi.

MASTERCHEF DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dış oyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.