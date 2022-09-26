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Masterchef kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Takım kaptanları kimdir?

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Masterchef kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Takım kaptanları kimdir?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tiramisu yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi tiramisu yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 5 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...

26 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı26 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı Büşra mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?Büşra mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 26 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef Türkiye'de 26 Eylül Pazartesi bugün ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 1. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 5 kişi seçildi ve 2 kişi final turuna kaldı. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Masterchef 5. haftanın kaptanı kim olacak?

26 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tiramisu yapılmasını istedi. En iyi tiramisu yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

26 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

26 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tiramisu yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 5 tabak:

- Büşra

- Kıvanç

- Şule

- Serpilay

- Çağatay

Masterchef kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Takım kaptanları kimdir?

Seçilen en iyi 2 kişi:

- Çağatay

- Büşra

6 tabak arasından en iyi 2 kişi :

  • Düelloya çıkan 1. kişi : Çağatay
  • Düelloya çıkan 2. kişi : Büşra

Mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkacak isimler birazdan açıklanacak. Çağatay ve Büşra birazdan kaptanlık düellosuna çıkacaklar. En iyi isim mavi takım kaptanı olacak.

Masterchef kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Takım kaptanları kimdir?

Masterchef kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Takım kaptanları kimdir?

MAVİ TAKIM KAPTANI : ÇAĞATAY

Mavi takım kaptanı Çağatay oldu. Çağatay birazdan kırmızı takım kaptanını seçecek. Çağatay kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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