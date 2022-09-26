Masterchef kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Takım kaptanları kimdir?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tiramisu yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi tiramisu yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 5 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Eylül Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...