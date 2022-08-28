Masterchef yarışmasında bugün yedek kadrolar yarışıyor. Masterchef kim kazandı ve Masterchef ana kadroya kim girdi araştırılıyor. Peki, Masterchef kim kazandı? Masterchef ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef kim kazandı ve Masterchef yedek yarışmacılardan kim ana kadroya girdi merak ediliyor. Masterchef kim kazandı, 27 Ağustos Masterchef hangi yarışması ana kadroya girdi sorusu araştırılıyor. Masterchef kim kazandı? Masterchef ana kadroya kim girdi?Masterchef yedekler yarışıyor! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bugün yedek yarışmacılar mücadele ediyor. Ana kadroya girmek için büyük mücadele veren yarışmacılardan kim ana kadroya girmeye hak kazandı merak ediliyor. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Görkem oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?