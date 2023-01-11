TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan bölümünde final heyecanı yaşandı. Büyük ödülün sahibi olmak için mücadele eden Metin ve Kıvanç arasında en yüksek puanı alan şampiyon oldu. Peki, Masterchef kim kazandı? Masterchef 2022 şampiyonu kim? Masterchef kazanan isim!

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan bölümünde final heyecanı yaşandı. Büyük ödülün sahibi olmak için mücadele eden Metin ve Kıvanç arasında en yüksek puanı alan Metin Yavuz, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Stüdyoda yapılan görkemli törende Metin ve Kıvanç en lezzetli yemekleri yaparak şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Metin, şeflerden aldığı puanlarla MasterChef Türkiye 2022'nin şampiyonu oldu. Yarışmada geçen sene birinci olan isme lüks bir araba verilirken bu senenin kazanına ne ödül verileceği ise henüz bilinmiyor. MasterChef Türkiye kupasının sahibi olan Metin Yavuz, "Yine şöhret kazandı. MasterChef bitti o da bitti. Kıvanç abiyi tebrik ediyorum. Bu zamana kadar çok güzel bir duruş sergiledi. Her zaman bana destek oldu. Bence bugün ikimiz de şampiyon olduk. Sadece birimiz sözünü tutmuş oldu. Ben nişanlıma verdiğim sözü tuttum. O yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef 2022'nin iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengen'li olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci oldu. MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren ilk isim olarak dikkat çeken yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılık yapıyor. MasterChef Metin daha önce MasterChef yarışmacıları Dilan ve Erkan'a çalıştığı mekanlarda şeflik yaptı.