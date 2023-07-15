Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 100 bin TL ödülü hangi yarışmacı kazandı? MasterChef gecenin kazanını kim oldu?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. 100 bin TL'lik ödül için mücadele eden yarışmacılardan kazanan isim merak ediliyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 100 bin TL ödülü hangi yarışmacı kazandı? MasterChef gecenin kazanını kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

İki etaptan oluşan yarışmada ilk etapta, yarışmacılara eski sezonlardan video görüntülerle sorular soruldu. En çok doğru cevabı veren kırmızı takım ilk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kaldı. İkinci etapta yarışmacılar soya filizi ile levrek kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmak için yarıştı. Gecenin sonunda kırmızı takımda yarışan Eda, Dilara, Tolga, Büşra, Batuhan, Eray ve Rıfat'tan en güzel tabağı yapan Eray, 100 bin TL büyük para ödülünün sahibi oldu.

MEHMET YALÇINKAYA'DAN EDA'YA TEPKİ

Kırmızı takım yarışmacılarından Eda ise gecenin en kötü tabağını çıkardır. Yemeğinden dolayı Eda'ya sinirlenen Mehmet Şef, "MasterChef All Star'dasın ve ilk haftadan bu tabağı çıkarıyorsun. Bilemedim" dedi.

Öte yandan Tahsin ve Burcu'nun yarışmada olmaması dikkatlerden kaçmadı. İki iddialı yarışmacının rahatsızlıklarından dolayı çekimlere katılamadığı öğrenildi.