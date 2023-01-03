Masterchef kim kazandı? 3 Ocak Masterchef bu akşam kim kazandı? Bugün Masterchef kim kazandı?

Masterchef'te Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç son 4'e kalmıştı. Bu akşam en iyi tabağı hazırlayan isim finale bir adım daha yaklaşacak. Peki, en iyi tabağı kim hazırladı? Masterchef kim kazandı? Masterchef bu akşam kim kazandı? Bugün Masterchef kim kazandı? İşte, Masterchef'te bu akşam en iyi tabağı hazırlayan isim!

Masterchef kim kazandı? Masterchef'te Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç son 4'e kalmıştı. Bu akşam en iyi tabağı hazırlayan isim finale bir adım daha yaklaşacak. Peki, en iyi tabağı kim hazırladı? Masterchef kim kazandı? Masterchef bu akşam kim kazandı? Bugün Masterchef kim kazandı? İşte, Masterchef'te bu akşam en iyi tabağı hazırlayan isim haberimizde...

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef'te Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç bu akşam en iyi tabağı hazırlayarak final için avantajlı konuma geçmek istiyorlar. Peki, en iyi tabağı kim hazırladı? Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna günün sonunda bir yarışmacının tabağını en iyi tabak olarak seçecek. Metin mi, Ayaz mı, Görkem mi, Kıvanç mı? Hangi yarışmacı kazanacak? Birazdan belli olacak.

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN İSİMLER

Metin

Ayaz

Görkem

Kıvanç

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?