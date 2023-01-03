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Masterchef kim kazandı? 2 Ocak Masterchef'te son 4'e kim çıktı? 4. önlüğü kim giydi?

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Masterchef kim kazandı? 2 Ocak Masterchef'te son 4'e kim çıktı? 4. önlüğü kim giydi?

Masterchef'te bu akşam kim kazandı merak ediliyor. Masterchef'te son 4'e kalan isimler belli olurken bu akşam Burak veya Kıvanç mutfaktaki son hünerini sergiliyor. Peki, Masterchef kim kazandı? 2 Ocak Masterchef'te son 4'e kim yükseldi? 4. önlüğü kim giydi?

Masterchef önlüğü kim giydi? BELLİ OLDU! Masterchef 4. önlüğü kim giydi? Masterchef ceketi kim giydi?Masterchef önlüğü kim giydi? BELLİ OLDU! Masterchef 4. önlüğü kim giydi? Masterchef ceketi kim giydi?

Masterchef kim kazandı? Masterchef'te bu akşam kim kazandı merak ediliyor. Masterchef'te son 4'e kalan isimler belli olurken bu akşam Burak veya Kıvanç mutfaktaki son hünerini sergiliyor. Peki, Masterchef kim kazandı? 2 Ocak Masterchef'te son 4'e kim yükseldi? 4. önlüğü kim giydi? İşte detaylar...

Masterchef'te elenen bu akşam elenen isim Burak Kaya oldu. Kıvanç ile yarışan Burak Kaya jürinin kararı sonrası Masterchef'e veda etti. Kıvanç ise Masterchef'te son 4'e kalan 4. ve son isim oldu.

Masterchef kim kazandı? 2 Ocak Masterchef'te son 4'e kim çıktı? 4. önlüğü kim giydi?Kıvanç

Masterchef kim kazandı? 2 Ocak Masterchef'te son 4'e kim çıktı? 4. önlüğü kim giydi?

Masterchef'te son 4'e kalan isimler Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç oldu.

  • Metin
  • Ayaz
  • Görkem
  • Kıvanç

Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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