Üye Girişi
Haberler

Masterchef kim kazandı? 17 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte Masterchef'te kazanan yarışmacı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masterchef ana kadro yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Yarışmacılar mutfaktaki hünerleri ile ana kadroya girmeye çalışıyor. Ana kadroya girecek yarışmacılar belli oldu. Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi soruları da yanıt buldu. Peki, Masterchef kim kazandı?

Masterchef kim kazandı? Masterchef ana kadro yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Yarışmacılar mutfaktaki hünerleri ile ana kadroya girmeye çalışıyor. Ana kadroya girecek yarışmacılar belli oldu. Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi soruları da yanıt buldu. Peki, Masterchef kim kazandı? Detaylar!

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Masterchef'te daha önce 4 yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. Ana kadroya girmeye hak kazanan isimler Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan oldu.

Dün akşam Bartu, Enes, Bera, Deniz, Şeyhmus, Şenay, Sevdet ve Huriye'den birisi Masterchef ana kadroya giren 5. yarışmacı olacaktı. Masterchef'te ana kadroya giren 5. kişi Deniz oldu.

Masterchef kim kazandı? 17 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte Masterchef'te kazanan yarışmacı

MASTERCHEF ANA KADRO 6. YARIŞMACI KİM OLACAK?

Masterchef ana kadrosu için 6. yarışmacı ise başka bir grup arasında verilecek ve yedekler de yer alacak. Masterchef ana kadrosu toplamda 18 kişiden oluşacak.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Masterchef ana kadroda 4 yarışmacı yer almaktadır:

  • Sena Zeynep Gültepe
  • Hakan Dündar
  • Onur Üresin
  • Ümmühan Ünavcı
  • Deniz Yılmaz
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

MasterChef Televizyon Gündem Yaşam Haberler

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride tartışma, koridorda arbede yaşandı

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride tartışma, koridorda arbede yaşandı

Bakmadan Geçme

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Shakhtar Donetsk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Masterchef kim kazandı? 17 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte Masterchef'te kazanan yarışmacı Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) 17 Temmuz BJK Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lamine Yamal'ın sevgilisi kim? Yamal'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 17-18 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 17-18 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İsmail Kartal kalp krizi mi geçirdi? İsmail Kartal'ın sağlık durumu ve iddialar hakkında açıklama geldi İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menderes ve Tire 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? BJK Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Temmuz EXXEN spor canlı izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! İznik Gölü nerede? İznik Gölü hangi şehirde, nereye bağlı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 17-18 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü

Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title