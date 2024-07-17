Masterchef kim kazandı? 17 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte Masterchef'te kazanan yarışmacı

Masterchef kim kazandı? Masterchef ana kadro yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Yarışmacılar mutfaktaki hünerleri ile ana kadroya girmeye çalışıyor. Ana kadroya girecek yarışmacılar belli oldu. Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi soruları da yanıt buldu. Peki, Masterchef kim kazandı? Detaylar!

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Masterchef'te daha önce 4 yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. Ana kadroya girmeye hak kazanan isimler Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan oldu.

Dün akşam Bartu, Enes, Bera, Deniz, Şeyhmus, Şenay, Sevdet ve Huriye'den birisi Masterchef ana kadroya giren 5. yarışmacı olacaktı. Masterchef'te ana kadroya giren 5. kişi Deniz oldu.

MASTERCHEF ANA KADRO 6. YARIŞMACI KİM OLACAK?

Masterchef ana kadrosu için 6. yarışmacı ise başka bir grup arasında verilecek ve yedekler de yer alacak. Masterchef ana kadrosu toplamda 18 kişiden oluşacak.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Masterchef ana kadroda 4 yarışmacı yer almaktadır: