MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz MasterChef ana kadroya giren yeni isim kim oldu?

MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz MasterChef ana kadroya giren yeni isim kim oldu?
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MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar her geçen gün izleyiciler tarafından daha çok merak ediliyor. 15 Temmuz MasterChef bölümünde, ana kadroya seçilen beşinci yarışmacı da belli oldu.

Masterchef ana kadroya giren yarışmacıların belirlendiği bu etapta, ilk turu geçen yarışmacılar yeniden tezgahlarının başına geçerek zorlu bir sınav verdi. 13 kişilik gruptan yalnızca beş kişinin ana kadroya gireceği açıklandı. Şefler, MasterChef ana kadroya giren isimleri belirlemek için yarışmacılardan zerdeçallı yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Peki, MasterChef kim kazandı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ana kadroya girme mücadelesi sürüyor. Yarışmanın 15 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde, şefler tarafından belirlenen etapta yarışmacılardan zerdeçal kullanarak özgün bir tabak hazırlamaları istendi. Lezzet, sunum ve yaratıcılık açısından değerlendirilen yemekler sonucunda MasterChef ana kadroya giren beşinci yarışmacı Hilal oldu.

MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz MasterChef ana kadroya giren yeni isim kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİM?

MasterChef ana kadroya giren beş yarışmacı şu şekilde: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal. Kalan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için önümüzdeki günlerde kıyasıya mücadele etmeye devam edecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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