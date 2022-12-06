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Masterchef kim kaptan oldu? 6 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

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Masterchef kim kaptan oldu? 6 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Haftanın ilk günü ekranlara gelen programda kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takımın kaptanları belli oldu. Seyirciler ise arama motorlarında Masterchef kim kaptan oldu? 6 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları! aramasını yaptı. İşte merak edilenler...

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Masterchef kim kaptan oldu? sorusu aratılıyor. İlk turda en iyi tavuk ürünlerini yapan 2 kişi kaptanlık düellosuna kalacaktı. Şeflerin beğenisi sonucunda iki kişilik kaptanlık düellosu oynandı. Peki, Masterchef kim kaptan oldu? 6 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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