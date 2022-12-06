TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu hafta mavi takım kaptanının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kaptan oldu? 5 Aralık MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef Mavi takım kadrosu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Takım kaptanlarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri mavi takım kaptanlık oyununu kazananı araştırmaya başladı. Peki, MasterChef kim kaptan oldu? 5 Aralık MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Bu haftanın mavi takım kaptanı Yağız oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan MasterChef yeni bölümde elenen isim Gamze oldu.