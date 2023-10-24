Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında kaptan olan isim merak edildi. Çok yakından takip edilen yarışma programında heyecan devam ederken Masterchef kim kaptan oldu? 23 Ekim Masterchef Mavi, Kırmızı takım dün kim kazandı? Kaptanlık düellosu kazanan ismi kim oldu? soruları ile aratıldı.

Masterchef kim kaptan oldu? 23 Ekim Masterchef Mavi, Kırmızı takım dün kim kazandı? Kaptanlık düellosu kazanan ismi kim oldu?

Ekranlarda yayınlanan program sıkı sıkıya takip edilirken kaptanlık oyununu kazanan isim araştırıldı. Tv8 ekranlarının sevilen programı hakkında merak edilenler arasında ise Masterchef kim kaptan oldu? 23 Ekim Masterchef Mavi, Kırmızı takım dün kim kazandı? Kaptanlık düellosu kazanan ismi kim oldu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Azize yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF 23 Ekim MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Cemre oldu.

17. hafta kadrolar:

Mavi Takım: Cemre (K), Alican, Esra, Batuhan, Metin, Barbaros, Tanya, Barış

Mavi Takım

Kırmızı Takım: Dilara (K), Eren, Sergen, Ayaz, Tolga, Kıvanç, Tahsin, Hasan

Kırmızı Takım

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU KİM KAZANDI?

Masterchef'e damga vuran Kaptanlık düellosunda heyecan dolu anlar yaşandı. Heyecan dolu düelloyu Cemre kazandı. Cemre'nin takımı için kazandığı avantaj; kırmızı takımdan istediği bir oyuncuyu mavi takıma transfer edebilirken kendi takımından da bir oyuncuyu karşı takıma gönderebiliyor.

Cemre, 'Zorunda olduğum için...' diyerek açıkladı. Kendi takımından Barış'ı kırmızı takıma göndererek yerine Kıvanç'ı kendi ekibine dahil etti.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?