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Masterchef kim kaptan oldu? 20 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

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Masterchef kim kaptan oldu? 20 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Haftanın ilk günü ekranlara gelen programda kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takımın kaptanları belli oldu. Seyirciler ise arama motorlarında Masterchef kim kaptan oldu? 20 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları! aramasını yaptı. İşte merak edilenler...

20 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı20 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı

Masterchef kim kaptan oldu? sorusu aratılıyor. Sevilen program Masterchefte haftanın ilk günü kaptanlık oyunu oynandı. Seyirciler ise yeni kaptanları merak etti. Peki, Masterchef kim kaptan oldu? 20 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Kıvanç olurken kırmızı takım kaptanı Görkem oldu.

Mavi takım kaptanı : Kıvanç

Kırmızı takım kaptanı : Görkem

- Kıvanç

- Metin

- Tolga

- Görkem

- Ayaz

- Burak Kaya

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Masterchef 2022 MasterChef Tv8 Gündem Magazin Haberler

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