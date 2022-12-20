Masterchef kim kaptan oldu? 20 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Haftanın ilk günü ekranlara gelen programda kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takımın kaptanları belli oldu. Seyirciler ise arama motorlarında Masterchef kim kaptan oldu? 20 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları! aramasını yaptı. İşte merak edilenler...