Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Haftanın ilk günü ekranlara gelen programda kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takımın kaptanları belli oldu. Seyirciler ise arama motorlarında Masterchef kim kaptan oldu? 14 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları! aramasını yaptı. İşte merak edilenler...

Masterchef kim kaptan oldu? sorusu aratılıyor.İlk turda en iyi tavuk ürünlerini yapan 2 kişi kaptanlık düellosuna kalacaktı. Şeflerin beğenisi sonucunda iki kişilik kaptanlık düellosu oynandı. Peki, Masterchef kim kaptan oldu? 14 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları!

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

İlk turda en iyi tavuk ürünleri yapıldı. Şeflerin seçtiği ilk 4 kişi şöyleydi; Büşra, Kıvanç, Yağız, Burak Kaya. Ardından Yağız ve Büşra ikili düelloya çıktı ve en iyi hamsi buğulama, hamsi tava ve hamsi kuşunu yapan isim kaptanlığı kazandı. Masterchef 14 Kasım kaptanlık oyununun kazanı ise Büşra oldu.

Mavi takım kaptanı Büşra oldu. Büşra, kırmızı takım kaptanı olarak Metin'i seçti.